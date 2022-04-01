Российские войска отходят от Черниговской области, но она еще не освобождена полностью. Об этом заявляет губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус в своем обращении.

По его словам, сохраняется угроза ракетных и авиаударов.

"Поэтому большая просьба: в случае сигнала тревоги находиться в объектах укрытия. Нам еще рано расслабляться", - заявил он.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ отводит часть войск с севера Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ отводит войска от Киева в рамках тактики и готовит удары на Донбассе и под Харьковом.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.