Войска РФ атаковали населенные пункты в Полтавской и Хмельницкой областях. Некоторые ракеты попали в важные объекты инфраструктуры, данные о пострадавших уточняются.

Об этом сообщили губернаторы Полтавской и Хмельницкой областей Дмитрий Лунин и Сергей Гамалий.

"Три прилета по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно пострадавших нет", - заявил глава Полтавской ОГА Лунин.

По его словам, российские войска обстреляли объекты инфраструктуры в Миргороде, перед этим над Полтавской областью ВСУ сбили две вражеские ракеты, которые, таким образом, не долетели к целям.

Кроме того, стало известно о взрывах в Шепетовке Хмельницкой области. Такие выводы можно сделать из заявления губернатора региона Сергей Гамалия, который призвал жителей населенного пункта сохранять спокойствие и не покидать укрытия.

"Дорогие жители Шепетовщины! Очень прошу, сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома! Прошу, воздержитесь от фото и видео в соцсетях, Телеграм-каналах! Сохраняйте спокойствие!" - написал Гамалий.

Напомним, почти во всех областях Украины 2 апреля в 17:15 объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно уходить в укрытия.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.