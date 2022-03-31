Россия собирается обстрелять Одессу и другие регионы Украины ракетами "Калибр", выпущенными из дислоцирующегося в Севастополе фрегата "Адмирал Макаров".

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении.

"К сожалению, вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе, Одесскому региону и другим областям нашего государства остается высокой. Угроза является постоянной. Мы говорим, прежде всего, о крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр", - сказал Братчук.

Напомним, вчера сообщалось, что возле Одессы маневрируют российские корабли.

Также Генштаб ВСУ в вечерней сводке 30 марта заявил, что "в акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". А в военно-морской базе Севастополя завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров". Также сообщалось, что РФ продолжает перемещать на территорию Украины дополнительные подразделений вооруженных сил.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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