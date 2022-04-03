Главный разведчик Украины Буданов получил звание генерал-майора - указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову воинского звания генерал-майора.
Cоответствующий документ обнародован на сайте главы государства.
"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в документе.
Скриншот: Офис президента
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