Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову воинского звания генерал-майора.

Cоответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в документе.

Скриншот: Офис президента

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