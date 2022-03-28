Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Киева есть шпионы в Кремле.

Об этом он сообщил в интервью журналу Coffee or Die.

"Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России и отслеживаем все инновации вооружения", – добавил он.

При этом Буданов добавил, что украинская армия готова к длительной войне, но нуждается в истребителях и системе противовоздушной и противоракетной обороны.

"Мы стоим и можем долго стоять. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины. Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155 мм и более, а также боевая авиация", – сказал Буданов.

Также, по словам Буданова, украинская армия нуждается в истребителях пятого поколения, поскольку на данный момент россияне имеют большое количество истребителей четвертого поколения, в несколько раз превосходящие силы и способности украинской авиации.

"Если западные партнеры предоставят современное вооружение, о котором просит украинская сторона, то украинцы скорее остановят наступление российских войск и обеспечат мир в регионе", – сказал Буданов.

Ранее Буданов сообщил, что украинская разведка совместно с лесниками и охотниками готовит "мощную партизанскую борьбу" в тылу российских войск.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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