Российская армия выходит на свою территорию из Сумской области
Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об активном выходе российских войск с территории области.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении в Telegram.
"У нас есть неплохие новости с Сумщины. Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход на свою территорию из нашей области", - рассказал Живицкий.
По его словам, сегодня еще рано говорить об освобождении области, поскольку продолжается зачистка, но российская техника уже покинула территорию.
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