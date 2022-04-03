Глава аппарата Белого дома Рон Клейн заявил, что конфликт в Украине далек от завершения, и США в этой ситуации продолжат оказывать нашей стране военную поддержку.

Об этом Рон Клейн рассказал в воскресенье, 3 апреля, в интервью телеканалу ABC.

Комментируя заявления РФ о снижении активности ее военных на киевском и черниговском направлениях, Клейн предположил, что теперь Россия "может перебросить их на восток".

"К сожалению, война далеко не окончена", - добавил он.

Клейн также не стал отвечать на вопрос о том, готовы ли США принять такой вариант договоренности между Москвой и Киевом, согласно которой Украина будет разделена по образцу Корейского полуострова.

"Эти вопросы должна решать Украина, но я отмечу, что президент Владимир Зеленский сказал, что для него это неприемлемо", - добавил Клейн.

Представитель Белого дома при этом указал, что, хотя США не вмешиваются в политическое будущее Украины, в военном плане они продолжат помогать ей.

"Политическое будущее Украины предстоит определять украинцам. В военном плане это нападение должно быть отброшено, поэтому мы делаем столь многое, чтобы поддержать президента Зеленского и его армию", - сказал Клейн.

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