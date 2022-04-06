США заявили, что не станут участвовать во встречах "Большой двадцатки" (G20), где будет присутствовать Россия.

Об этом сказала министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

По словам Йеллен, она разъяснила эту позицию другим министрам финансов в группе.

"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов России не может быть обычного бизнеса. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", - сказала чиновница.

Ранее "Страна" писала о том, что 24 марта президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из "Группы двадцати". Но при этом глава Белого дома признал, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил 5 апреля на заседании Совета Безопасности ООН, обвинил российских военных в убийстве мирных граждан и предложил исключить РФ из организации. Однако в Белом доме на его призыв ответили заявлением, что не видят возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН.