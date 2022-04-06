США отказались участвовать во встречах G20, на которые будут прибывать представители России
США заявили, что не станут участвовать во встречах "Большой двадцатки" (G20), где будет присутствовать Россия.
Об этом сказала министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей.
По словам Йеллен, она разъяснила эту позицию другим министрам финансов в группе.
"Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов России не может быть обычного бизнеса. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", - сказала чиновница.
Ранее "Страна" писала о том, что 24 марта президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из "Группы двадцати". Но при этом глава Белого дома признал, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны.
Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил 5 апреля на заседании Совета Безопасности ООН, обвинил российских военных в убийстве мирных граждан и предложил исключить РФ из организации. Однако в Белом доме на его призыв ответили заявлением, что не видят возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН.