Комитет министров Совета Европы в ходе внеочередного заседания принял решение об исключении России из состава организации.

Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров принял решение в контексте процедуры, начатой ​​в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, что Российская Федерация с сегодняшнего дня прекращает быть членом Совета Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы заявил, что Россия вышла из Совета Европы и прекратила действие Европейской конвенции о правах человека на своей территории.

После этого ПАСЕ проголосовала за исключение РФ из Совета Европы.

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