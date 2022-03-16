Россию исключили из Совета Европы. За это вчера проголосовала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

"Как лидеры Совета Европы мы неоднократно выражали свое твердое осуждение агрессии Российской Федерации против Украины. Эта необоснованная и неспровоцированная агрессия привела к решению Комитета Министров и Парламентской Ассамблеи инициировать процедуру исключения Российской Федерации из Совета Европы, предусмотренную статьей 8 Устава.

В этих рамках сегодня вечером (15 марта - Ред.) Парламентская ассамблея единогласно постановила, что Российская Федерация больше не должна быть государством-членом Организации", - говорится в заявлении.

Отметим, что Москва вчера заявила, что подала заявление о выходе из организации, а также сообщила, что прекращает действие на территории страны Европейской конвенции о правах человека.

Также напомним, что на второй день войны РФ Россию лишили участия в ПАСЕ и Кабмине Совета Европы.

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