В России заблокируют шесть VPN-сервисов, поскольку они обеспечивают доступ к запрещенной информации. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Таким образом пользователи заблокированных на российской территории соцсетей не смогут обходить запрет. Ограничение коснется сервисов VPN Betternet, Lantern, X—VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel.

Напомним, в ночь на 14 марта в России вслед за Facebook заблокировали Instagram. Однако утром 15 марта многие российские пользователи и блогеры публиковали посты и сторис об успешном обхождении запрета с помощью VPN-сервисов.

Также мы сообщали, что в России приблизились на шаг к блокировке YouTube.