В России вслед за другими соцсетями могут заблокировать и YouTube. Как заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин не исключает, что блокировка YouTube может произойти в ближайшее время в том случае, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Кроме того, поисковый гигант должен проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов.

Напомним, в ночь на 14 марта в России вслед за Facebook заблокировали Instagram.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Чем запомнился день вчерашний — в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.