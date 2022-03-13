Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров за пару часов до блокировки "Инстаграма" в России опубликовал на своей странице в этой соцсети свое фото с отдыха в Дубае с вопросом: "Стоит ли мне почаще выкладывать сюда фото?".

Всего за час его пост набрал более 57,5 тысяч лайков и множество комментариев.

"Да! И нам нужен рустограмм!!!! Паша, срочно! Одна надежда на тебя", - взывает в комментариях одна из пользователей.

"Троллинг на высоте", - добавляет другая подписчица.

"Он над нами издевается", - пишет еще одна пользовательница.

Напомним, в ночь на 14 марта на территории России вслед за Facebook будет заблокирован Instagram.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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