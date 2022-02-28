Украина требует исключить Россию из Интерпола. Об этом требовании сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook. Предварительно Лондон выразил свое согласие, заявили в МВД Великобритании.

"Россия должна быть исключена из состава организации Интерпол за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине.

Мы призываем Исполнительный совет немедленно принять такое решение!", - написал Монастырский.

Британская сторона поддерживает этот запрос, о чем 28 февраля заявил глава МВД Британии Прити Пател.

По её словам, Лондон будет содействовать этому на международной арене.

"Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого", - заявила министр внутренних дел Британии.

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