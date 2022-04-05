Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Во время своей речи он обвинил российских военных в убийстве мирных граждан и предложил исключить РФ из организации.

Выступление транслировалось в Ютуб-каналах.

"В Буче нет ни одного преступления, которые бы они (россияне - Ред.) не совершили. Они убивали целые семьи - взрослых и детей, пытались сжечь людей. Некоторых застрелили на улицах, некоторых убивали в домах, на них наезжали танки, пока они были в авто, женщин насиловали и убивали на глазах детей", - сказал Зеленский, добавив, что противник оставляет страну в руинах.

Также, по его словам, "агрессор спровоцировал продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии, и политический хаос в странах, которые сталкиваются с тем, что исчезает их система безопасности".

"Мир видел, что происходило в Буче, миру предстоит увидеть, что они сделали в других городах и регионах страны", - пообещал Зеленский.

"Вы знаете, что скажет РФ на такие действия. После того как они сбили Боинг над Донбассом, что они говорили в Сирии - они ссылаются на самые разные версии произошедшего, даже заявляют, что это все постановочные кадры", - добавил он.

По его словам, цель ООН - "поддержание мира, чтобы не допускать нарушения". Но нарушена уже первая статья устава. А если нарушена первая статья, в чем смысл других статьей, задал он риторический вопрос.

"Сейчас результат действий РФ - самые ужасающие преступления всех времен. Российское руководство ведет себя как колонизатор в древние времена: они намерены превратить украинцев в молчаливых рабов, грабят деревни, крадут продовольствие, вырывают золотые сережки из ушей, пользуются вето в Совбезе. Мы не должны позволить, чтобы это осталось безнаказанным. Если ситуация продолжится, то страны будут полагаться только на силу оружия, чтобы обеспечивать свою безопасность, ООН можно просто закрывать. Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН? Если нет, нужно действовать безотлагательно. Нужно провести реформу, чтобы право на вето не было правом на смерть", - сказал Зеленский.

По его мнению, все, кто дает преступные приказы, предстанут перед трибуналом - возможно, по типу Нюрнбергского.

"Сейчас главное - преобразовать систему ООН. Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право. На конференции мы поговорим, как гарантировать границы и неприкосновенность государств, как подкрепить международное право", - произнес Зеленский.

Он резюмировал: если в ООН не знают, как принять решение, то есть два пути - "либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы установился мир. Второй вариант - самоустранитесь. Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир".

В конце Зеленский просил всех присутствующих посмотреть видео, но из-за технических проблем это не удалось.

Между тем Джо Байден распорядился остановить членство России в Совете ООН по правам человека.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.