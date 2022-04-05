Постпред США будет добиваться приостановки членства РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ) по распоряжению президента Джо Байдена.

Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Да", - сказала она, отвечая на вопрос о том, давал ли американский лидер соответствующее указание постпреду США при ООН Линде Томас-Гринфилд.

"Президент считает, что это нелепо для России быть членом СПЧ. Постпред говорила об этом сегодня, и она продолжит выступать за приостановку членства РФ в СПЧ ООН", - продолжила Псаки.

Ее также спросили, почему США не предпочли добиваться "перманентного исключения" РФ из СПЧ ООН. В ответ Псаки посоветовала журналистке обратиться к Томас-Гринфилд за подробностями.

"Но очевидно, что исключение было бы следующим шагом в этом процессе", - добавила представитель Белого дома.

Напомним, в ближайшие дни на Генеральной Ассамблее ООН будет поднят вопрос о приостановке права голоса России в Совете ООН по правам человека.

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