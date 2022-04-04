В ближайшие дни на Генеральной Ассамблее ООН будет поднят вопрос о приостановке права голоса России в Совете ООН по правам человека.

Об этом на пресс-конференции 4 апреля заявила постпред председательствующей в апреле в Совете Безопасности ООН Великобритании Барбара Вудворд.

"...Мы поддерживаем призыв США приостановить право голоса России в СПЧ ООН. Мы намерены поднять вопрос об этом здесь в ближайшие дни. Хотя СПЧ ООН работает в Женеве, решение принимается Генеральной Ассамблеей в Нью-Йорке", - сказала Вудворд.

Она добавила, что "мы намерены действовать быстро в этом вопросе".

По ее словам, окончательное решение о графике заседаний Совета Безопасности ООН принимает действующий председатель совета.

"Россия находилась с нами в контакте вчера, запрашивала провести сегодня встречу. Но решения о графике встреч принимает председатель в соответствии с правилами. Мы совместили две встречи, у нас уже была запланирована вторая с выступлением генерального секретаря", - сообщила она.

Вудворд также сказала, что нет оснований для того, чтобы приостановить работу России в Совете Безопасности ООН.

"На протяжении последних пяти с половиной недель на этот счет было много дискуссий, но если говорить о том, должно ли быть приостановлено участие России в Совете Безопасности ООН, то оснований для этого нет", - сказала она.

Вудворд отметила, что попытки Украины утверждать, что Россия не имеет права на место постоянного члена Совета Безопасности ООН потому, что якобы не было формальной передачи соответствующих полномочий ей от СССР, а также якобы не было формального принятия России в организацию после распада СССР, не имеют практической перспективы. "Это сложная дискуссия. Я слышала несколько раз позицию Украины. Но, я полагаю, в практическом плане у этого пути очень мало веса", - указала она.

Сегодня стало известно, что посвященное Украине заседание Совета безопасности ООН состоится 5 апреля.

Ранее "Страна" писала, что в ООН заявили, что угроза применения ядерного оружия в мире реальнее, чем когда-либо со времен холодной войны.