Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созванное по запросам как России, так и Украины, назначено на вторник, 5 апреля. Оно состоится в 10:00 (17:00 по киевскому времени).

Соответствующая информация приводится в программе работы Совета Безопасности ООН.

Ранее Россия запросила отдельное заседание, посвященное ситуации в Буче, на понедельник, 4 апреля, в 15:00 (22:00 по Киеву).

Заседание по запросу Украины было назначено еще до этого на указанную ранее дату - 5 апреля.

Окончательное решение о программе работы Совбеза принимает председатель в текущем месяце. Этот пост в апреле занимает Великобритания.

Напомним, Россия назвала события в Киевской области провокацией Киева и призвала провести заседание Совета безопасности ООН 4 апреля в свете "провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом". На заседании Москва намерена "выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду".

Ранее "Страна" приводила реакцию главы британской разведки Ми-6 Ричарда Мура на убийства в Буче. Он заявил, что внесудебные расправы были частью военной кампании России в Украине, о чем знали спецслужбы.