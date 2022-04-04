В города Киевской области Ирпень, Бучу и Гостомель прибыли украинские оперативные следственные группы. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, международные наблюдатели и следователи также скоро будут в этих населенных пунктах.

Тем временем генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что есть город в Киевской области, где ситуация из-за жертв среди мирных жителей еще хуже, чем в Буче - это Бородянка.

"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить", – сказала Венедиктова в эфире телемарафона.

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