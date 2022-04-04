Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с начала войны в Украине погибли 1 430 мирных жителей, еще 2 097 человек получили ранения.

Об этом информирует официальный сайт УВКПЧ.

В УВКПЧ пояснили, что жертвами войны стали 297 мужчин, 202 женщины, 22 девочки, 40 мальчиков. Пол еще 810 взрослых и 59 детей не установлен.

Среди пострадавших – 248 мужчин, 189 женщин, 42 девочки, 38 мальчиков. Пол еще 1 482 взрослых и 98 детей не установлен.

В ООН добавили, что большинство людей погибло от оружия взрывного действия: тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

В УВКПЧ предполагают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

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