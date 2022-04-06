Администрация США не видит возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН.

Об этом 5 апреля заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки прокомментировала высказывание украинского президента Владимира Зеленского, выразившего недовольство тем, что РФ является постоянным членом Совбеза ООН и имеет право вето.

"Думаю, он, очевидно, говорил о своем разочаровании, которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН. Мы не видим возможности изменения этого", - сказала Псаки.

Напомним, днем 5 апреля Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Во время своей речи он обвинил российских военных в убийстве мирных граждан и предложил либо исключить РФ из организации, либо распустить ООН.

Тем временем президент США Джо Байден распорядился остановить членство России в Совете ООН по правам человека. В Белом доме заявили, что постпред США в ООН Линда Томас-Гринфил дпосле этого распоряжения будет добиваться приостановки членства РФ в Совете ООН по правам человека.