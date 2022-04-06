Советник главы ОП Михаил Подоляк в очередной раз высказал претензии западным партнёрам по поводу их отказа предоставлять Украине тяжелое вооружение, а также вводить эмбарго на импорт нефти и газа.

"Если не предоставлять Украине необходимое оружие (тяжелая артиллерия и ПВО) и если не вводить завтра реальные санкции (прямое/косвенное энергетическое эмбарго), то как наши западные партнеры видят финал войны? Почему россияне должны будут перестать убивать и разрушать Украину?" - задаёт вопрос Подоляк.

Напомним, правительство ФРГ также отвергает эмбарго на импорт российского газа и предупреждает о серьезном ущербе для экономики. Эмбарго предлагают ввести только на уголь.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.