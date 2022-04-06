Утром в среду, 6 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что на Изюмском направлении создается ударная группа противника для наступления на Славянск и Барвенково.

Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.

Сообщается, что на Донбассе, помимо Мариуполя, идут бои за населенные пункты Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.

На севере Херсконской области по пути на Кривой Рог противника выбили из сел Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

Кроме того, продолжаются бои за Александровку на Южнобугском направлении (напомним, населенных пункта с таким названием там два: к югу и северу от Николаева).

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