Встревоженные киевляне сообщают, что в разных районах Киева слышны взрывы.

в ВСУ разъяснили, что это результат работы взрывотехников, которые проводят работы по разминированию на освобожденных территориях в Киевской области.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Ранее о работах по разминированию предупреждали власти столицы. В связи с этим киевлян призывают не забывать о возможной опасности, а выехавших из столицы и пригородов – пока воздержаться от возвращения.

Ранее экс-глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба, который сейчас курирует гуманитарное направление в недавно созданной военной администрации, сообщил, что на разминирование населенных пунктов Киевской области потребуется по меньшей мере 10 дней.

При этом за прошедшие сутки в освобожденной Киевской области обнаружили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее Кличко назвал еще ряд причин, почему не стоит торопиться с возвращением в Киев. Это и круглосуточный комендантский час в некоторых районах области, и мины, и большое количество блокпостов, и возможные ракетные обстрелы.

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