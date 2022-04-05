В Киеве с завтрашнего дня метрополитен будет начинать свою работу на один час раньше. Кроме того, уже возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".

Об этом сообщает КГГА в Telegram-канале.

Столичные власти рассказали, что со среды, 6 апреля, метрополитен будет работать с 07:30 до 19:00 (сегодня он открылся с 08:30).

Также КГГА напоминает, как именно будут курсировать поезда в подземке:

Красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Театральная";

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от ст. "Выдубичи" до ст. "Красный хутор";

ст. "Майдан Незалежности" и "Кловская" поезда проезжают без остановки.

Средний интервал движения поездов на линиях составляет один час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия, добавили в КГГА.

Напомним, в Киеве снова пустили метро с левого на правый берег по Южному мосту.

Также мы публиковали полный перечень работающих маршруток и автобусов.

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