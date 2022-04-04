В Министерстве инфраструктуры рассказали, сколько понадобится, чтобы восстановить мосты и железную дорогу в Киевской области.

На полное восстановление разрушенных мостов нужно 2-3 месяца.

Временная переправа через реку Ирпень на трассе Киев – Чоп будет готова через две недели.

Уже начато устройство этой переправы вблизи села Стоянка и устройство временной дороги на строительство нового моста на маршруте Р-30 (Ирпень – Коцюбинское).

Через месяц также планируется восстановить железнодорожное сообщение от Святошино до Клавдиево. Уже начат ремонт станции и путей.

Мининфраструктуры приводит также список разрушенных транспортных объектов:

Мост на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, Стоянка. Мост между с. Буча и г. Ирпень. Мост через Бучу, на дороге Т-10–01. Мост на дороге Р-30 Подъезд к г. Ирпень км 6+000. Мост на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин км 23+000 через г. Ирпень в Гостомеле.

Напомним, в Чернигове восстановили дорожное сообщение с центром Украины.

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