В Министерстве инфраструктуры сообщили, сколько потребуется для восстановления мостов и ж/д в Киевской области
В Министерстве инфраструктуры рассказали, сколько понадобится, чтобы восстановить мосты и железную дорогу в Киевской области.
На полное восстановление разрушенных мостов нужно 2-3 месяца.
Временная переправа через реку Ирпень на трассе Киев – Чоп будет готова через две недели.
Уже начато устройство этой переправы вблизи села Стоянка и устройство временной дороги на строительство нового моста на маршруте Р-30 (Ирпень – Коцюбинское).
Через месяц также планируется восстановить железнодорожное сообщение от Святошино до Клавдиево. Уже начат ремонт станции и путей.
Мининфраструктуры приводит также список разрушенных транспортных объектов:
- Мост на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, Стоянка.
- Мост между с. Буча и г. Ирпень.
- Мост через Бучу, на дороге Т-10–01.
- Мост на дороге Р-30 Подъезд к г. Ирпень км 6+000.
- Мост на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин км 23+000 через г. Ирпень в Гостомеле.
Напомним, в Чернигове восстановили дорожное сообщение с центром Украины.
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