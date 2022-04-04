Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что с сегодняшнего дня столичный метрополитен возобновил сообщение через Южный мост. То есть, по подземному сообщению можно будет добраться с правого берега Днепра на левый.

Глава города уточнил, что для перевозки пассажиров метрополитен по-прежнему будет работать до 19:00, а подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Также Кличко рассказал, что для автомобильного сообщения между левым и правым берегами в Киеве работают Дарницкий и Северный мосты. На Северном мосту полностью восстановлено движение в обоих направлениях, Южный мост остается открытым только для общественного транспорта.

Кроме того, с сегодняшнего дня (4 апреля) возобновил работу скоростной трамвай №3 Борщаговской линии – от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная".

Скриншот: Telegram/Віталій Кличко

Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян воздержаться от возвращения домой хотя бы до конца недели (то есть воскресенья, 10 апреля). Эту просьбу он обосновал соображениями безопасности.

Также "Страна" публиковала полный перечень работающих маршруток и автобусов.