В Михайловском соборе сегодня попрощались с убитым под Киевом украинским фотокорреспондентом и документалистом Максом Левиным, когда он ехал в горячую точку освещать войну с Россией.

Фото с собора публикует "Апостроф".

Погибшего отпел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний.

Левин с военнослужащим Алексеем Чернышевым отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия агрессии РФ. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними полностью исчезла.

Тело Левина было обнаружено только 1 апреля. По данным следствия, оккупанты убили безоружного фотожурналиста двумя выстрелами из стрелкового оружия. Открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, расследование продолжается.

У журналиста остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и родители.

Макс Левин снимал документальные фильмы о войне на Донбассе, также сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, hromadske. Его фото публиковали The Wall Street Journal, Time, Радио Свобода и многие другие международные СМИ. У него остались жена, четверо детей и пожилые родители.

Левину удалось выжить в Иловайском котле, где он также документировал преступление российских оккупантов. После этого вместе с фотографом Маркияном Лисейко они основали посвященный военным проект AFTER ILOVAISK.

Зеленский наградил Левина орденом "За мужество".

Также в марте в Киеве под ракетным обстрелом погибла российская журналистка.