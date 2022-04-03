Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении украинского фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество" (посмертно).

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)", - говорится в указе.

Максим Левин – известный украинский фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор. Сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB. На днях стало известно, что он погиб в Киевской области.

Скриншот: Офис президента

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".

<iframe width="751" height="422" src="https://www.youtube.com/embed/Yzz1GaFBbVY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"