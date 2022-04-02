Издание "Левый берег" сообщает о гибели известного украинского документалиста и фотографа Макса Левина. Его тело полиция обнаружила в селе Гута Межигорская на Киевщине 1 апреля, хотя связь с ним была потеряна еще в середине марта.

"Левин вместе с Алексеем Чернышовым, военнослужащим и в прошлом фотографом, 13 марта отправился в Гуту Межигорскую, чтобы документировать свидетельства российской агрессии", - сообщает "Левый берег".

Левин сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали Wall Street Journal, ELLE, Vatican news, Радио Свобода и множество других зарубежных изданий.

Мы писали, что только по официальным данным ООН с начала войны в Украине погибли 1 276 человек, в том числе 115 детей. В реальности же их намного больше, особенно с учетом потерь в Мариуполе, которые невозможно точно подсчитать пока идет блокада.

Также мы рассказывали, что под Киевом во время выполнения боевой задачи по освобождению города Буча погиб бывший мэр Смелы, экс-капитан сборной Украины по регби Алексей Цыбко.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.