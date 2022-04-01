Под Киевом во время выполнения боевой задачи по освобождению города Буча погиб бывший мэр Смелы, экс-капитан сборной Украины по регби Алексей Цыбко.

Об этом в Facebook сообщила его крестница Анастасия Герасименко.

По ее словам, Цыбко погиб 31 марта во время освобождения от российских оккупантов города Бучи.

"Вчера, освобождая город Буча от рашистов погиб настоящий мужчина, настоящий воин и патриот нашего государства, мой крестный отец Цыбко Алексей. Вечная память тебе. Ты был настоящий, открытый, добрый. Я горжусь, что ты был моим крестным. Спасибо тебе за все. Прощай, Леша", – написала Герасименко.

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