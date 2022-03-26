Солист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который ранее сообщал, что пошел защищать город в территориальную оборону, вместе с отрядом попал под минометный огонь.

Об этом артист сообщил у себя на странице в Instagram. Он выложил три фото, где у него ранено лицо, похоже на осколочное ранение. На месте обстрела музыканту оказали первую медицинскую помощь - наложили повязку на рану.

Он призвал своих подписчиков из России посмотреть с какими "нацистами" те воюют. Также рассказал о потерях на этом боевом задании.

"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", - пишет Хливнюк.

Скриншот: Instagram, andriihorolski

Ранее "Страна" писала, что 11 марта, российский рэпер Оксимирон заявил, что проведет серию благотворительных концертов "Russians against war" за границей. Деньги он планировал передать украинским беженцам.

Также мы писали, что певица украинского происхождения Вера Брежнева заявила, что уехала из России в Польшу, где сейчас занимается волонтерской деятельностью.

Кроме того, мы рассказывали, кто из звезд шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны.