В боях за Мариуполь 25 марта погиб чемпион мира по кикбоксингу из Кременчуга Максим Кагал, который воевал в составе полка "Азов" под позывным "Пистон".

Об этом сообщил его тренер Олег Скирта.

"К сожалению, война забирает лучших, 25.03.2022 года, защищая город Мариуполь, в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов", погиб Максим "Пистон" Кагал – первый Чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, первый Чемпион мира по кикбоксингу в славном городе Кременчуге, первый Чемпион мира по кикбоксингу ИСКА, среди взрослых, в составе Сборной команды Украины, и просто честный и порядочный человек! Спи спокойно, Братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим!", - написал Скирта.

Также тренер опубликовал фото подопечного с флагом и в футболке полка "Азов", на шее Кагала видна медаль за первое место.

Напомним, 27 февраля украинский боксер Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны. Чтобы не бросать сослуживцев, 22 марта ему пришлось отказаться от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом.

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