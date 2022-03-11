Украинская легенда баскетбола, экс-министр спорта Александр Волков вступил в территориальную оборону. Ему пятьдесят семь лет.

Фото Волкова с автоматом и в военной форме опубликовал бывший игрок и глава испанского клуба "Ховентут" Хорди Вильякампа в своем Twitter.

Волков занимал пост министра спорта с 1999 по 2000 год. Также он сделал успешную спортивную карьеру - получил золотую медаль на Олимпиаде 1988 года, несколько серебряных медалей чемпионатов мира ФИБА и ряд других наград.

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