Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем посетят Киев на этой неделе.

Об этом сообщил в Twitter премьер Словении Янез Янша.

По его словам, к словенским дипломатам, которые ранее уже вернулись в Киев, присоединятся литовские, а также туда возвращается миссия ЕС.

"На этой неделе в Киев также прибудет президент Еврокомиссии и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский может приехать в Украину, но сомневается, стоит ли это делать во время войны.

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