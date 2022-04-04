Папа Римский Франциск заявил, что готов приехать в Украину с гуманитарными целями. Однако он не уверен в том, что его поездка в Украину является технически возможной из-за логистических сложностей, вызванных полномасштабной войной России против Украины.

Об этом сообщает католическая газета Avvenire.

"Кто-то спрашивал меня, не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует "нет". Я открыт. Меня спросили, есть ли поездка в Украину, я сказал, что она на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать", - сообщил Папа Римский Франциск.

Ранее мы писали о том, что Папа Римский Франциск призвал остановить войну, которую развязала Россия против Украины, пока она не уничтожила человечество.

Также глава католической церкви раскритиковал президента России Владимира Путина за вторжение в Украину. Правда, в своем обращении относительно войны понтифик не назвал имени главы Кремля, а назвал его "властителем, захваченным анахроничными заявлениями", который втянул мир в мрачное прошлое.