Военные из 95 бригады сегодня утром под Изюмом сбили вражеский вертолет Ка-52 украинской ракетой "Стугна".

Соответствующее видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Смотрите на эти кадры! Самый современный вертолёт русских, вооружённый до зубов, летел убивать наших ребят, а в итоге превратился в груды обломков! Филигранно точная работа украинских инженеров ракетостроителей и наших Героев", - написал Геращенко.

Ранее мы публиковали актуальные данные Генштаба о потерях армии РФ в Украине. Таких вертолетов ВСУ сбили уже 134 единицы, а потери личного состава РФ - около 18500 человек.

Напомним, что по данным аналитиков, Россия готовит наступление на Славянск, которое станет ключевым для Донбасса.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.