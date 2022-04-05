Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что Вооруженные Силы Украины удерживают позиции в Харькове и понимают маневры врага и перегруппировки войск РФ. Он также добавил, что готов к любому развитию событий вокруг Харькова, который, по данным украинского Минобороны, российские войска могут попытаться взять штурмом.

Об этом губернатор Харьковской области сказал в эфире телемарафона.

"Мы готовы к развитию любых сценариев еще с 24 февраля. Вооруженные Силы Украины удерживают позиции. Мы прекрасно понимаем маневры врага и перегруппировки. Поэтому готовы к защите и обороне Харькова. Сейчас враг к городу подступиться не сможет", - сказал губернатор.

Также, по его словам, активной точкой в ​​области остается Изюм. Там россияне пытаются сконцентрировать большое количество техники, чтобы продвигаться в Луганскую и Донецкую области. Синегубов добавил, что ВСУ героически ведут бои, а россияне теряют многие самолеты, бронированную технику, личный состав.

"Пока украинская армия держит оборону, мы продолжаем обеспечивать жителей города и области гуманитарной помощью, где есть угрозы обстрелов - проводим эвакуацию населения: на сегодняшний день это Барвенково и Лозовая", - сказал губернатор.

Мы писали, что ранее в поселке Боровая под Харьковом жителей призвали срочно эвакуироваться. Отметим, населенный пункт находится в 20 километрах от границ Донецкой области в районе Святогорска. И в 40 километрах от занятого россиянами Купянска.

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