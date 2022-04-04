В поселке Боровая, что в Харьковской области объявили об эвакуации населения. Об этом сельсовет объявил на своей странице в Facebook.

"У кого есть возможность выехать своим транспортом рекомендуем выехать. Сельским советом организовываются автобусы к эвакуационным поездам в Краматорск", - говорится в сообщении.

Отметим, что населенный пункт находится в 20 километрах от границ Донецкой области в районе Святогорска. И в 40 километрах от занятого россиянами Купянска.

Именно в этом районе сегодня идут бои, связанные с попыткой прорыва войск РФ на Славянск.

Скриншот: Facebook/Борівська селищна рада

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