Нардепы от "Слуги народа" предлагают Раде на время военного положения позволить Кабмину устанавливать предельный уровень цен на товары во время военного положения.

Соответствующий проект закона №7239 опубликован на сайте парламента.

Авторами документа, который был внесен в Раду 31 марта и уже передан на рассмотрение руководству, выступили 18 "слуг народа".

Полномочия устанавливать предельный уровень цен на товары или услуги предлагают предоставить правительству. Предполагается, что Кабмин, в свою очередь, сможет передавать их центральным и местным органам исполнительной власти, военным и военно-гражданским администрациям, органам местного самоуправления.

"Проект закона направлен на реализацию мер, необходимых для недопущения резкого роста стоимости товаров и услуг в условиях военного положения, предоставления государственным органам и органам местного самоуправления дополнительных инструментов предупреждения злоупотреблений в сфере формирования цен на товары и услуги", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что Кабмин сможет осуществлять контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных цен, если последние нарушают правила стоимости, то правительство будет оформлять протоколы об административных правонарушениях и направлять их в суд для привлечения к административной ответственности с конфискацией соответствующих товаров, а также доходов, полученных от реализации таких товаров или услуг.

Напомним, ранее в Украине для сдерживания роста цен ввели ежедневный госмониторинг стоимости основных товаров.

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