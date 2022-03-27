Кабмин принял постановление, регламентирующее, что цена на премиальное горючее не может более чем на 5% превышать цены на стандартное горючее.



"Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство увеличило предельную цену бензина и дизтоплива.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на стандартный бензин для продажи через сеть АЗС сейчас не должна превышать 35,53 грн/литр, на стандартное дизтопливо – 37,43 грн/литр.

По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин выросла на 0,11 грн/литр, на ДТ – на 0,38 грн/литр.

Напомним, что в апреле Украину ждет катастрофический дефицит топлива.

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