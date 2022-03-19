Украина полностью перешла на импорт бензина из Европы, с начала войны завезли уже 1000 тонн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, ведь теперь весь импорт идет из Европы. Но главное, что этот импорт начался. По новым правилам уже въехали первые 1000 тонн горючего. Дальше последуют большие объемы. Цены стабилизируются вместе со стабилизацией поставок и насыщением рынка. Работаем дальше ради нашей победы!" - заявил Шмыгаль.

Также премьер-министр привел первые результаты решений Правительства и Верховной Рады по урегулированию цен на топливо. В частности, снижение стоимости бензина и дизеля на 5-10 гривен за литр после введения новой ценовой формулы, снижения НДС на топливо до 7% и ликвидации акцизного налога на этот тип товара.

Ранее бензин в Украину поставляла в основном Беларусь, после начала войны цены резко возросли - до 47 гривен за литр 95-го бензина.

Напомним, в Украине сохраняется сложная ситуация с автомобильным топливом. Особенно по ценам. В некоторых областях бензин уже продают почти по 50 гривен за литр. Также на некоторых АЗС продолжают действовать ограничения по продажам в одни руки, хотя тотально дефицита, как в первые дни войны, уже нет.

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