В Киеве с 1 апреля после пятинедельного запрета вновь разрешена продажа алкоголя. Пока что в ограниченном режиме – с 11:00 до 16:00.

"Страна" прошлась по самым популярным супермаркетам и оценила первый день алкошопинга столицы.

Уже в 11:15 перед входом в "Новус" компания мужчин отмечала пивом старт продаж. Рядом семьи грузили вина в тележки огромными бутылями. Аншлаги в очередях магазина оказались даже больше, чем после 1,5-суточных комендантских часов. В этом супермаркете алкоголь продается без ценников, зато висит объявление, что вскоре ждет его переоценка, и тогда они появятся. Пока же узнать стоимость можно лишь с помощью проверочного устройства в маркете. Цены здесь довоенные. Но ни на один вид алкогольной продукции сейчас скидок нет.

А вот в "Сильпо" есть подорожание. Здесь алкоголь, особенно импортный, вырос в цене на 20-50%. Очередей поменьше.

Выросла стоимость алкопродукции и в "АТБ", но приблизительно "лишь" на 20%. Здесь также, как и в "Новусе", на кассах огромные очереди из желающих приобрести спиртное.

Напомним, в Николаеве на выходных тоже разрешили продавать алкоголь.

Также мы писали, что недавно во Львовской области ввели новые правила продажи алкоголя. В областном центре спиртное не продают, в населенных пунктах ограничено время продажи. Решение о полном запрете алкоголя могут принимать местные органы власти.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.