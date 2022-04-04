Российские войска обстреляли Барвенково Харьковской области, в городе есть разрушения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По информации прокуратуры, обстрел произошел в 3:30 ночи. В результате повреждены жилые дома, легковые автомобили и сельхозтехника.

В Барвенково, находящемся на юге Харьковской области на пути российских войск в их планах окружения украинских войск на Донбассе, на прошлой неделе началась эвакуация населения.

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