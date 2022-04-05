Следующей ключевой битвой в Украине, скорее всего, станет попытка российских войск захватить город Славянск Донецкой области. От этого сражения во многом будет зависеть весь расклад военной кампании на Донбассе.

Такой прогноз озвучен в докладе американского Института изучения войны.

Наступление готовится из Изюма. В случае захвата Славянска россияне усилят окружение группировки ООС и попытаются соединиться с другими своими силам на Донбассе.

"Российские силы, вероятно, намерены отрезать украинские силы на востоке Украины, и для этого им нужно будет взять Славянск в качестве минимального шага. Если российские войска возьмут Славянск, у них будет возможность продвинуться прямо на восток, чтобы соединиться с подразделениями, сражающимися в Рубежном", - говорится в докладе.

Но если российские военные не смогут взять Славянск, то прорвать украинскую оборону на Донбассе лобовыми атаками вряд ли получится и, в таком случае, российская кампания по полному захвату Луганской и Донецкой областей, скорее всего, потерпит неудачу.

Сейчас, по данным Института, российские силы на Донбассе практически не продвигаются вперед и сталкиваются с растущими потерями и снижением боевого духа.

Напомним, что по данным разведки Британии, РФ не сможет быстро перебросить войска с севера Украины на Донбасс, им нужно переоснащение.

При этом ВСУ отражают атаки на Донбассе, а войска РФ несут потери в Мариуполе.

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