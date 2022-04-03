Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" рассказал, что сейчас город находится в оккупации.

"В городе очень много российской техники, также они поставили свои блок-посты. Оккупанты размещаются рядом с жилыми домами, школами, садиками - они, наверное, думают, что это страховка. Оккупанты прикрываются мирными жителями. Люди говорят, что российские солдаты занимаются мародёрством, обыскивают мирных жителей, также оказывается давление на наших активистов и депутатов", - сообщил Мацокин.

Он добавил, что в Изюме до сих пор продолжаются взрывы.

"Раньше они уничтожали город. А сейчас взрывы продолжаются, но не такие как раньше. Но вы же понимаете, что ситуация может измениться в любую секунду", - рассказал Мацокин.

По словам заместителя мэра Изюма, в городе нет ни одного целого помещения.

"Нет света, связи, интернета, телевидение не работает. Люди не знают, что происходит в Киеве, в Харькове и других городах Украины. Местные коллаборанты обманывают население, рассказывают, что вот-вот откроются школы и аптеки. А каким образом они откроются, если в городе нет ни одного целого здания. Все разрушено и ограблено", - сказал Владимир Мацокин.

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