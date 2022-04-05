Генштаб ВСУ озвучил свежие данные о потерях армии РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ опубликовали актуальные потери России на войне против Украины по состоянию на утро 5 апреля. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 200 военнослужащих РФ.

Ориентировочные потери РФ за все время, по данным Генштаба ВСУ, составили:

  • личного состава - около 18500 человек,
  • танков ‒ 676 единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 1858 единиц,
  • артиллерийских систем – 332 единицы,
  • РСЗО - 107 единиц,
  • средства ПВО - 55 единиц,
  • самолетов – 150 единиц,
  • вертолетов – 134 единицы,
  • автомобильной техники - 1322 единицы,
  • корабли/катера - 7 единиц,
  • цистерн с ГСМ - 76 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 единицы,
  • специальная техника – ​​25 единиц,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 единицы.

Скриншот с Фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Напомним, что по данным Института изучения войны, Россия готовит наступление на Славянск, которое станет ключевым для Донбасса.

При этом разведка Британии утверждает, что РФ не сможет быстро перебросить войска с севера Украины на Донбасс, им нужно переоснащение.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.