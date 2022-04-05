200 военных за сутки. В Генштабе ВСУ опубликовали актуальные данные о потерях армии РФ в Украине
В Генштабе ВСУ опубликовали актуальные потери России на войне против Украины по состоянию на утро 5 апреля. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 200 военнослужащих РФ.
Ориентировочные потери РФ за все время, по данным Генштаба ВСУ, составили:
- личного состава - около 18500 человек,
- танков ‒ 676 единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 1858 единиц,
- артиллерийских систем – 332 единицы,
- РСЗО - 107 единиц,
- средства ПВО - 55 единиц,
- самолетов – 150 единиц,
- вертолетов – 134 единицы,
- автомобильной техники - 1322 единицы,
- корабли/катера - 7 единиц,
- цистерн с ГСМ - 76 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 единицы,
- специальная техника – 25 единиц,
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 единицы.
Напомним, что по данным Института изучения войны, Россия готовит наступление на Славянск, которое станет ключевым для Донбасса.
При этом разведка Британии утверждает, что РФ не сможет быстро перебросить войска с севера Украины на Донбасс, им нужно переоснащение.
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