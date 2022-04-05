В Генштабе ВСУ опубликовали актуальные потери России на войне против Украины по состоянию на утро 5 апреля. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 200 военнослужащих РФ.

Ориентировочные потери РФ за все время, по данным Генштаба ВСУ, составили:

личного состава - около 18500 человек,

танков ‒ 676 единиц,

боевых бронированных машин ‒ 1858 единиц,

артиллерийских систем – 332 единицы,

РСЗО - 107 единиц,

средства ПВО - 55 единиц,

самолетов – 150 единиц,

вертолетов – 134 единицы,

автомобильной техники - 1322 единицы,

корабли/катера - 7 единиц,

цистерн с ГСМ - 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 единицы,

специальная техника – ​​25 единиц,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 единицы.

Напомним, что по данным Института изучения войны, Россия готовит наступление на Славянск, которое станет ключевым для Донбасса.

При этом разведка Британии утверждает, что РФ не сможет быстро перебросить войска с севера Украины на Донбасс, им нужно переоснащение.

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