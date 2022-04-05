Генштаб ВСУ опубликовал видео из Гостомеля в Киевской области после того, как оттуда ушли российские войска.

На видео запечатлены разрушенные и сгоревшие здания, разбитые дороги, большое количество уничтоженного гражданского транспорта, а также подбитая или полностью сожженная российская техника. На дорогах лежат снаряды.

Напомним, Буча, Гостомель и Бородянка долгое время находились под контролем россиян. Населенные пункты были освобождены только в начале апреля.

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