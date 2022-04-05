The New York Times опубликовала спутниковые снимки улиц Бучи с телами убитых мирных жителей. Они сделаны еще до того, как российские войска покинули город.

The New York Times провела анализ снимков и пришла к выводу, что многие гражданские были убиты более трех недель назад.

Спутниковые снимки, предоставленные изданию компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 из тел, разбросанных по улице Яблонской, находились там с 11 марта, когда Россия, оккупировала город.

На снимках видны темные объекты размером с человеческое тело, появлявшиеся на улице Яблонской в период с 9 по 11 марта. Объекты появляются точно в том же положении, в котором тела были обнаружены 2 апреля после того, как россияне ушли из Бучи. Анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.

Еще три тела на улице Яблонской появились в период между 20 и 21 марта. Это в частности человек рядом с велосипедом и человек возле брошенной машины.

Как писала "Страна", в Киеве уверены, что мирное население расстреляли российские военные. Владимир Зеленский назвал это геноцидом.

Между тем в России события в Киевской области считают провокацией Киева и призвали провести заседание Совета безопасности ООН в свете "провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом".