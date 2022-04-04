В Пентагоне не могут независимо подтвердить сообщения о произошедшем в Буче и ждут расследования
Представитель американского министерства обороны заявил, что Пентагон не может независимо подтвердить сообщения о произошедшем в городе Буча Киевской области. Однако, по его словам, нет причин отвергать утверждения, сделанные украинской стороной.
Слова сотрудника Пентагона приводит на своей странице в Twitter журналистка газеты Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос.
"Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видим те же снимки, что и вы", - сказал представитель Пентагона и добавил, что его ведомство "не имеет каких-либо причин отвергать утверждения украинской стороны".
По его словам, "снимки, поступающие из Бучи, требуют дальнейшего исследования".
"Конечно же, мы ожидали бы того, чтобы сообщения, поступающие из Бучи, были расследованы в рамках более широкого вопроса о военных преступлениях", - добавил представитель американского военного ведомства.
Как писала "Страна", 4 апреля Владимир Зеленский вместе с журналистами посетил Бучу, которая стала местом массовых убийств. В Киеве уверены, что мирное население расстреляли российские военные. Зеленский назвал это геноцидом.
Между тем в России события в Киевской области считают провокацией Киева и призвали провести заседание Совета безопасности ООН в свете "провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом".