Представитель американского министерства обороны заявил, что Пентагон не может независимо подтвердить сообщения о произошедшем в городе Буча Киевской области. Однако, по его словам, нет причин отвергать утверждения, сделанные украинской стороной.

Слова сотрудника Пентагона приводит на своей странице в Twitter журналистка газеты Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос.

"Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видим те же снимки, что и вы", - сказал представитель Пентагона и добавил, что его ведомство "не имеет каких-либо причин отвергать утверждения украинской стороны".

По его словам, "снимки, поступающие из Бучи, требуют дальнейшего исследования".

"Конечно же, мы ожидали бы того, чтобы сообщения, поступающие из Бучи, были расследованы в рамках более широкого вопроса о военных преступлениях", - добавил представитель американского военного ведомства.

Как писала "Страна", 4 апреля Владимир Зеленский вместе с журналистами посетил Бучу, которая стала местом массовых убийств. В Киеве уверены, что мирное население расстреляли российские военные. Зеленский назвал это геноцидом.

Между тем в России события в Киевской области считают провокацией Киева и призвали провести заседание Совета безопасности ООН в свете "провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом".